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Диего Лаксальт забил второй мяч в ворота сборной России
25 июня 2018, 17:27
/ Reuters
Полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт забил второй мяч в ворота национальной команды России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Лаксальт после выноса мяча из штрафной площади нанёс удар по воротам. Мяч после рикошета от Дениса Черышева оказался в сетке ворот Игоря Акинфеева.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 2:0 в пользу Уругвая.
Ранее нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес открыл счёт в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.
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