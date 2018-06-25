Диего Лаксальт забил второй мяч в ворота сборной России

Полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт забил второй мяч в ворота национальной команды России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Лаксальт после выноса мяча из штрафной площади нанёс удар по воротам. Мяч после рикошета от Дениса Черышева оказался в сетке ворот Игоря Акинфеева.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 2:0 в пользу Уругвая.

Ранее нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес открыл счёт в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.