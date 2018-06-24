Участвовавшая в Олимпиаде-2018 российская фигуристка Астахова завершила карьеру

Российская фигуристка Кристина Астахова приняла решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 21 года.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Instagram сообщил её партнёр Алексей Рогонов.

По словам Рогонова, он пока не планирует завершать профессиональную карьеру, но не исключает, что в будущем он вместе с Астаховой станет принимать участие в ледовых шоу.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Астахова и Рогонов показали 12-й результат, а на минувшем чемпионате мира в итальянском Милане стали восьмыми.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева переехала в Канаду для работы с новым тренером.