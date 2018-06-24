Подольски заявил, что сборная Германии никогда не сдаётся

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал победу национальной команды над Швецией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы никогда не сдаёмся! Великолепная победа сборной Германии. Я наслаждался просмотором матча», — написал Подольски в своём Instagram.

Публикация от Lukas Podolski (@poldi_official) 23 Июн 2018 в 1:47 PDT

Ранее Йоахим Лёв заявил, что сборная Германии усердно работала в матче ЧМ-2018 со Швецией.