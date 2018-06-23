Эксперт оценил шансы сборной Польши на выход из группы

Советский и российский футболист Роман Орещук в беседе с телеканалом «Звезда» оценил шансы сборной Польши на выход из группы на чемпионате мира 2018 года.

По словам эксперта, команда должна проходить и Сенегал, и Японию, и Колумбию.

«Просто шапкозакидательством занимались, сейчас приведут в порядок мысли свои светлые, всё должно быть нормально. Почему-то я верю, что эта сборная выйдет из группы», — заявил Орещук.

Он напомнил, что в польскую сборную входят игроки из топ-команд и топ-чемпионатов.

Матч Польша — Колумбия состоится в воскресенье, 24 июня, в Казани.

Ранее ФАН сообщало, что Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге посетили 400 тыс. человек за неделю с начала открытия ЧМ-2018.