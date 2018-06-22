Лопырёва рассказала, кому был адресован неприличный жест Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

Российская фотомодель и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва рассказала, кому был адресован неприличный жест британского певца Робби Уильямса, который попал в камеру во время трансляции церемонии открытия турнира.

«Насколько я знаю, он был адресован некоторым членам британского парламента, потому что его всячески пытались запретить как персону, выступающую на чемпионате мира», — приводит слова Лопырёвой РБК.

Ранее Робби Уильямс объяснил свой жест на церемонии открытия ЧМ-2018.