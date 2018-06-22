Гимнастка Кудрявцева выйдет замуж за хоккеиста Кугрышева

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Яна Кудрявцева выйдет замуж за хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева.

Об этом сообщается в Twitter хоккейного клуба.

21-летняя Кудрявцева завершила спортивную карьеру в 2017 году. 28-летний Кугрышев перешёл в «Салават Юлаев» по окончании предыдущего сезона.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Австралии Джошуа Рисдон заявил, что был вынужден перенести свой медовый месяц из-за чемпионата мира 2018 года в России.