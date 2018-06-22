Гимнастка Кудрявцева выйдет замуж за хоккеиста Кугрышева
- © Rodolfo Buhrer
- globallookpress.com
Об этом сообщается в Twitter хоккейного клуба.
Поздравляем Дмитрия Кугрышева и Яну Кудрявцеву! Накануне наш форвард и известная гимнастка объявили о помолвке💍— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 22 июня 2018 г.
Напомним, в мае форвард заключил контракт с ХК «Салават Юлаев»#HCSalavat#хоккейнаястолица#ХКСалаватЮлаев#ХКСЮ#Уфа#Ufa#KHL#КХЛ#живихоккеемpic.twitter.com/njFykwjEE6
21-летняя Кудрявцева завершила спортивную карьеру в 2017 году. 28-летний Кугрышев перешёл в «Салават Юлаев» по окончании предыдущего сезона.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Австралии Джошуа Рисдон заявил, что был вынужден перенести свой медовый месяц из-за чемпионата мира 2018 года в России.