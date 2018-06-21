Бышовец: критика сборной России по футболу была обоснованной

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец считает, что критика по отношению к нынешней национальной команде перед домашним чемпионатом мира была обоснованной.

«Критика была обоснованной — и по результату, и по качеству игры. И речь шла о том, что все видели, что было очевидно. Я бываю на тренировках сборной и могу сказать, что динамика наблюдалась», — цитирует Бышовца Sport24.

Он заметил, что поддерживал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«В начале пути я поддерживал Черчесова и считал его единственным тренером, который в этой непростой ситуации, на фоне смены поколений, сможет сформировать новую команду практически с колёс», — сказал Бышовец.

Эксперт также считает, что Черчесов правильно вернул в сборную 38-летнего защитника Сергея Игнашевича.

Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением насчёт действий главного тренера сборной России Станислава Черчесова в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Египта.