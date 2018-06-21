Генсек ООН пожелал сборной России продолжить победную серию на ЧМ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что сборная России по футболу продолжит побеждать на домашнем чемпионате мира.

«Я надеюсь, что очень хорошие результаты в первых двух матчах будут иметь продолжение в ближайшем будущем. Я согласен, это станет большой радостью для российской публики», — сказал Гутерреш во время выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Сборная России, досрочно вышедшая в плей-офф, следующий свой матч проведёт с национальной командой Уругвая 25 июня в Самаре.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура на церемонии открытия Парка футбола на Красной площади поделилась впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года в России.