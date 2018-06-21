Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Мексики за гомофобские кричалки болельщиков сборной страны в матче чемпионата мира с национальной командой Германии.

Об этом сообщает ВВС.

Мексиканская футбольная федерация была оштрафована на 10 тыс. франков. Отмечается, что в случае повторных нарушений службы охраны стадионов будут вычислять и выводить с трибун провинившихся фанатов.

Мексиканцы активно используют кричалки, которые рассматриваются как гомофобские. Обычно они слышны, когда вратари команд соперников исполняют удары от ворот.

Ранее генсек ФИФА Фатма Самура заявила, что Россия проводит один из лучших чемпионатов мира в истории.