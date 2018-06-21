Защитник сборной Испании Рамос назвал лучшего аргентинского футболиста в истории

Защитник сборной Испании Серхио Рамос ответил на слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны о том, что уругваец Диего Годин является более совершенным игроком обороны.

«Я уважаю Марадону, потому что он входит в число величайших игроков в истории футбола. Но в Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади лучшего аргентинского игрока в истории. Для меня это Лео Месси», — приводит слова Рамоса Sport.es.

Ранее сообщалось, что Диего Коста вступил в перепалку с иранским журналистом после матча на ЧМ-2018 по футболу.