ФИФА отклонила жалобу Бразилии на судейство в матче ЧМ со Швейцарией

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила жалобу Бразильской конфедерации футбола (CBF) на судейство в матче чемпионата мира с национальной командой Швейцарии.

Об этом сообщает CBF.

ФИФА объявила, что видеозаписи системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут недоступны. В международной организации отметили, что система VAR введена для избежания очевидных ошибок и для разбирательства в ключевых эпизодах матча.

Ранее CBF обратилась к ФИФА с требованием разъяснить действия системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матча национальной команды со Швейцарией на чемпионате мира 2018 года в России.