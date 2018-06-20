Тренер сборной Уругвая: в матче с Россией надо выиграть или умереть

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с национальной командой России.

«Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть», — цитирует Табареса РИА Новости.

По его мнению, сборная Уругвая готова к решающим матчам ЧМ-2018.

«Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира», — заявил Табарес.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня в Самаре.

Ранее нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.