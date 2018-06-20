Стали известны стартовые составы сборных Ирана и Испании на матч ЧМ-2018

Опубликованы стартовые составы сборных Ирана и Испании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Место в воротах сборной Испании займёт Давид де Хеа, который допустил ошибку в стартовом матче с Португалией.

У Ирана с первых минут выйдут полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи и нападающий «Рубина» Сердар Азмун.

Матч Иран — Испания начнётся в Казани в 21:00 мск.

Ранее бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс высказал мнение об ошибке нынешнего вратаря команды Давида де Хеа в матче чемпионата мира 2018 года с Португалией.