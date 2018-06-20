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Стали известны стартовые составы сборных Ирана и Испании на матч ЧМ-2018
20 июня 2018, 20:37
/ Reuters
Опубликованы стартовые составы сборных Ирана и Испании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.
Место в воротах сборной Испании займёт Давид де Хеа, который допустил ошибку в стартовом матче с Португалией.
У Ирана с первых минут выйдут полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи и нападающий «Рубина» Сердар Азмун.
#IRN vs #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 июня 2018 г.
Стартовые составы перед матчем в Казани#IRNESP#ЧМ2018pic.twitter.com/7kxkQNhBGN
Матч Иран — Испания начнётся в Казани в 21:00 мск.
Ранее бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс высказал мнение об ошибке нынешнего вратаря команды Давида де Хеа в матче чемпионата мира 2018 года с Португалией.
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