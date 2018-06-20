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Николай Валуев поделился впечатлениями от матча Россия — Египет

20 июня 2018, 18:53
Николай Валуев поделился впечатлениями от матча Россия — Египет

Спортсмен и политический деятель Николай Валуев поделился впечатлениями от матча Россия — Египет в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

«От этой игры ведь все очень много ждали, от команды ждали», — заявил он Пятому каналу.

По словам Валуева, первый тайм был настороженный, но с голами это напряжение спало.

«Разворачивалась картина не только красивой игры, но и отчаянной борьбы, потому что за каждый мяч ребята боролись. Не буду выделять тех, кто забил голы, тех, кто помогал забивать голы, потому что это коллективная работа», — добавил он.

Со своей стороны, футболист, член профсоюза российских футболистов и тренеров Владимир Леонченко в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что предстоящий матч с Уругваем россияне смогут использовать как некую тренировку перед игрой в плей-офф.

«Нам надо верить в сборную России, а самое главное, футболистам верить в собственные силы», — отметил он.

Ранее трёхкратный чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Уругвая.


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