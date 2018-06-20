Тренер сборной Португалии Сантуш сказал, что в моменте с голом Роналду можно было ещё назначить пенальти

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал эпизод с голом Криштиану Роналду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Марокко.

По его мнению, защитник сборной Португалии не толкал соперника.

«Непонятно, кто кого толкал в том эпизоде. Первым толкнул как раз марокканец. Никакой судейской ошибки не было, напротив, можно было ещё назначить пенальти в ворота африканцев», — заявил Сантуш.

Ранее главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар сказал, что защитник сборной Португалии Пепе нарушал правила во время гола нападающего Криштиану Роналду, который стал решающим в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.