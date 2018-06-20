Стогниенко высказался о результатах сборной России по футболу на ЧМ-2018

Известный российский футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Никогда не призывал к отставке Черчесова, но в целом, честно говоря, в перспективы сборной на чемпионате мира не очень верил. Я был не прав, а Черчесов был прав. Он был прав не потому, что мы показали какую-то сногсшибательную игру, а потому, что мы всё сделали правильно», — сказал Стогниенко в эфире YouTube-канала Meizu Football.

Он отметил, что российские футболисты использовали свои сильные стороны, а Черчесов смог по максимуму задействовать возможности команды. По словам комментатора, тренер не готовил сборную к медалям мундиаля.

«Не стоило так придираться к товарищеским матчам. Нужно было обыграть эти две сборные, и он это сделал, причём сделал с отличной разницей мячей», — добавил Стогниенко.

Ранее Монсон заявил, что сборная России по футболу выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018.