Следите за событиями ЧМ-2018 в спецленте соцсети «ВКонтакте»

Следить за событиями чемпионата мира по футболу 2018 года можно в специальной ленте во «ВКонтакте». Об этом сообщает команда социальной сети.

Любой пользователь социальной сети может включить специальную вкладку, где на протяжении всего мундиаля будут собираться новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи от официальных сообществ и ведущих СМИ, в том числе и от RT на русском.

Чтобы подключить специальную футбольную ленту, пользователи должны перейти по ссылке vk.com/feed/wc2018.

Ранее сообщалось, что фан-зону в Москве во время матча Россия — Египет на ЧМ-2018 по футболу посетили более 80 тыс. человек.