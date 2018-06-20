В Госдуме назвали праздником спорта победу России над Египтом в ходе ЧМ-2018

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с RT поделился впечатлениями от игры сборной России против команды Египта.

«Я сейчас нахожусь в зале на пленарном заседании и сегодня утром у всех коллег очень хорошее настроение. Наша победа — большой праздник спорта. Недавно я выступал на телевидении и говорил, что благодаря нашим болельщикам и родной земле мы выйдем из подгруппы. Сегодня утром встретил Газзаева, говорили о том, что Испания или Португалия могут быть нашими соперниками. Возможно, матч будет проходить в Сочи. Я считаю, что все это получилось благодаря нашему патриотическому подъёму. Те недоброжелатели, которые были у нас до чемпионата, сейчас видят, победа России очевидна. Мы уже многого достигли, и останавливаться не стоит», — считает депутат.

19 июня сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Египта во время матча в Санкт-Петербурге.