Экс-футболист сборной Германии Маттеус: ЧМ-2018 в России меня очень радует

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус, который принимал участие в пяти чемпионатах мира, подвёл итоги первого тура группового этапа мундиаля 2018 года в России.

«Необходимо сразу заметить: турнир меня очень радует. Дисциплинированный и справедливый футбол, не было оплошностей, сделанных злонамеренно, и cистема видеопомощи арбитрам (VAR) пока работает правильно, хотя я принял бы другое решение в двух или трёх случаях», — приводит слова Маттеуса La Nacion.

По его словам, на этом чемпионате мира даже считающиеся слабыми команды показывают хороший уровень игры и способны удивлять.

«Я не думаю, что какая-то из этих команд станет чемпионом, но они все ещё способны дать отпор фаворитам», — подчеркнул Маттеус.

Немец добавил, что мировой футбол с каждым годом становится всё более уравненным.

Ранее сообщалось, что немецкие СМИ извинились перед сборной России по футболу за негативный прогноз.