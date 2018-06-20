Сборная Сербии болела за Россию в матче ЧМ-2018 по футболу с Египтом

Футболисты сборной Сербии посмотрели матч группового этапа чемпионата мира по футболу между национальными командами России и Египта на базе в Светлогорске.

Сербы активно поддерживали хозяев турнира, выкрикивая: «Россия!»

Тренер сербов Милан Обрадович прислал только что в WhatsApp pic.twitter.com/0wb29HBMtp — Denis Romantsov (@Denis_Romantsov) 19 июня 2018 г.

19 июня сборная России обыграла команду Египта со счётом 3:1 и набрала шесть очков по итогам двух туров группового этапа мундиаля.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Москву из Петербурга после матча с Египтом.