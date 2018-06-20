Фернандес рассказал, что вдохновило сборную России на победу над Египтом на ЧМ-2018

Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу с командой Египта, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 3:1.

«Конечно, я очень рад. Мы много работали ради этого результата и верили, что сумеем его показать здесь и сейчас», — цитирует защитника РИА Новости.

По словам Фернандеса, российским футболистам очень помогла разгромная победа над Саудовской Аравией со счётом 5:0 в стартовом поединке ЧМ.

«Нас вдохновила прошлая игра. Много голов — над этим мы работали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.