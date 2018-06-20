Дворкович призвал российских футболистов не расслабляться после победы над Египтом на ЧМ-2018

Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда турнира между сборными России и Египта, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 3:1.

«Сейчас — фантастическая радость. Сыграли для болельщиков, всё отдали для победы, молодцы! Но главное — не расслабиться раньше времени. Впереди самые важные матчи», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.