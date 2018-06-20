Дзюба: мы безумно счастливы, но немного наглеем и хотим бороться за первое место в группе

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба поделился впечатлениями от матча с командой Египта на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

«Мы провели непростой и динамичный матч. Была вязкая борьба. С Уругваем Египет играл так же. Мы же безумно счастливы, но немного наглеем и хотим бороться за первое место. Будем навязывать свою игру, будем единым целым!», — заявил Дзюба после матча.

Он отметил, что хочется проверить свои силы, поборовшись за победу с такой командой, как Уругвай.

«Соперники постепенно становятся сложнее. Дальше вообще космос будет», — добавил футболист.

Сборная России обыграла Египет со счётом 3:1. Матч с Уругваем состоится 25 июня.

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала мяч Дзюбы в ворота сборной Египта лучшим моментом шестого игрового дня ЧМ-2018.