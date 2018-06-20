ФИФА назвала мяч Дзюбы в ворота сборной Египта лучшим моментом шестого игрового дня ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший момент шестого игрового дня чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

Таковым, как сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter, стал мяч нападающего сборной России Артёма Дзюбы в ворота команды Египта.

Точный удар Дзюбы помог российским футболистам обыграть действующего вице-чемпиона Африки со счётом 3:1 и одержать свою вторую победу на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.