Голодец: результат сборной России на ЧМ-2018 — уже достижение, но мы верим в дальнейший успех

Вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец прокомментировала победу отечественной сборной над командой Египта в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Замечательный результат в матче с Египтом. Вся страна поддерживала нашу сборную, и мы желаем ей дальнейшего успеха в матче с Уругваем. Наш результат на чемпионате — уже достижение, но мы верим в нашу сборную и её дальнейший успех», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.