Кутепов: в матче с Уругваем не будет никакого настроя на ничью — только на победу

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов сравнил команды Саудовской Аравии и Египта, которые победила российская сборная на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

«Так же как и с Саудовской Аравией настраивались на победу, чего и достигли. Просто саудиты немного не справились с давлением матча открытия. Им было тяжело в первой игре. Сейчас они будут играть совсем по-другому», — заявил Кутепов после матча.

Он также рассказал, о чём говорил главный тренер Станислав Черчесов в раздевалке после победы над Египтом.

«Поздравил с победой. Но чемпионат мира, вообще-то, ещё не закончился. Впереди ещё есть игры. В Самаре с Уругваем не будет никакого настроя на ничью — только на победу. А о плей-офф подумаем позже», — добавил футболист.

Сборная России со счётом 5:0 обыграла Саудовскую Аравию и со счётом 3:1 — Египет. Матч с Уругваем состоится 25 июня.

Ранее Черчесов рассказал, чем его порадовала сборная России в матче ЧМ-2018 с Египтом.