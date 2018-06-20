Сёмин: Черчесов правильно принял критику перед ЧМ-2018

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Египта, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 3:1.

«Я счастлив. Это победа российского футбола. Главное, что доставили радость людям. Все играли очень хорошо. Критика Черчесова? Она была, он правильно её принял. Жизнь продолжается. Мы любим критиковать, потом сильно хвалим. У нас нет ровного дыхания», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Также Сёмин отметил высокий уровень организации ЧМ-2018, заявив, что ни с чем подобным он в своей карьере не сталкивался.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.