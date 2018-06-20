Собянин назвал праздником второй тайм матча ЧМ-2018 Россия — Египет

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда чемпионата мира 2018 года, в котором сборная России обыграла команду Египта со счётом 3:1.

«Первый тайм был грустным. Было ощущение, что наши ребята сдуваются. Но какой праздник во втором! Молодцы!» — написал Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.