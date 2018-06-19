Черчесов рассказал, что изменилось в игре сборной России во втором тайме матча с Египтом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что изменилось в игре национальной команды во втором тайме матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Египта.

«Главное было повторять и нагнетать, давить, чтобы хотя бы один раз не добежали, ошиблись. Все 90 минут без ошибок сложно провести. Мы испытали это на своей шкуре в контрольных матчах с топовыми сборными. Мы били в одну точку, и в итоге Египет поплыл, и мы смогли это сделать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.