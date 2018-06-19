Сборная России уступает Египту по владению мячом в матче ЧМ-2018 по футболу

После первого тайма сборная России по футболу уступает национальной команде Египта по владению мячом в матче группового этапа чемпионата мира.

Согласно статистике, в первом тайме российские футболисты владели мячом 48% игрового времени. В активе египтян 52%.

Ранее сообщалось, что сборная России ведёт по количеству ударов по воротам после первого тайма в матче ЧМ-2018 с Египтом.