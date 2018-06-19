Сборная России ведёт по количеству ударов по воротам в матче с Египтом на ЧМ-2018

Сборная России по футболу имеет преимущество по количеству ударов по воротам после первого тайма в матче с национальной командой Египта на чемпионате мира.

За первые 45 минут российские футболисты нанесли восемь ударов по воротам соперника, четыре из которых пришлись в створ.

В активе египтян пять ударов по воротам, три из которых — в створ.

Ранее сообщалось, что тысячи болельщиков смотрят матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта в фан-зоне у Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.