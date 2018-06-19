Ансальди: на ЧМ-2018 не стоит недооценивать ни одну команду

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ансальди высказал мнение об уровне всех команд — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Как вы видите, чемпионат мира очень ровный, всем большим командам непросто побеждать. Турнир показывает, что не нужно недооценивать ни одну команду. Мы же всегда стремимся к победе, это наша цель», — приводит слова Ансальди пресс-служба команды.

Он отметил, что аргентинская сборная не смотрит на результаты других команд.

«Если мы хотим выиграть чемпионат мира, то надо побеждать всех соперников», — добавил защитник.

В первом матче на ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией. Следующим соперником команды станет Хорватия. Встреча состоится 21 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что более 99% населения Исландии посмотрели игру своей сборной с Аргентиной на ЧМ-2018.