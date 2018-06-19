Сиссе заявил, что у футболистов сборной Сенегала не должно быть эйфории от победы над Польшей на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал победу своих подопечных над командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Матч получился очень сложным. Польша — одна из лучших европейских команд. Но нам удалось тактически и психологически контролировать матч. Мы заслужили такой результат. Эйфории от победы быть не должно, нас ждёт не менее сложная игра с командой Японии», — приводит слова Сиссе ТАСС.

Он отметил, что его команде удалось успешно противостоять сборной Польши.

«Может быть, нам немного повезло в моменте с первым голом, но дальше мы проявили силу и уверенность и заслуженно победили. Победа в первом матче очень важна, но не менее важен успех во второй игре, которая зачастую становится решающей на таких турнирах», — добавил специалист.

Следующим соперником сборной Сенегала станет команда Японии. Матч состоится 24 июня в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала стала первой африканской командой, победившей в стартовом матче на ЧМ-2018.