Кержаков призвал приезжать в Россию на ЧМ-2018

Бывший нападающий российской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Счастлив за россиян, что у них есть такая возможность посмотреть чемпионат мира вживую. На своём футбольном веку мне, к счастью, удалось посмотреть на лучших футболистов мира и даже поиграть с ними и против них. Это действительно здорово, что наша страна принимает чемпионат мира. Это грандиозное событие, это здорово», — сказал Кержаков в беседе с RT.

Он также отреагировал на сомнения людей, приезжать ли в Россию на ЧМ-2018.

«Я вообще не понимаю, почему сомневаются. Здесь всё организовано на высшем уровне. Здесь прекрасные стадионы, очень гостеприимные россияне, которые всех встречают хлебом и солью. И команды, по моему мнению, счастливы», — заключил Кержаков.

Ранее Кержаков выразил мнение, что чемпионат мира 2018 года станет лучшим за всю историю турнира.