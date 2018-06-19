Кержаков уверен, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ-2018

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков в эксклюзивном интервью RT выразил мнение, что сборная России по футболу сможет впервые в своей истории преодолеть барьер группового этапа на домашнем чемпионате мира.

«Я остаюсь при своём мнении. На мой взгляд, сборная России сможет выйти из группы. Что касается первого матча, то подопечные Станислава Черчесова показали хороший футбол и обыграли, будем честны, самую слабую команду — участницу чемпионата мира. При этом наши здорово сыграли: использовали свои моменты, забили пять мячей», — заявил Кержаков RT.

Ранее Кержаков назвал главную силу сборной России по футболу.