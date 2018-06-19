Кержаков рассказал, в чём главная сила сборной России по футболу

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков в эксклюзивном интервью RT рассказал, в чём главная сила нынешнего созыва сборной России по футболу.

«Сейчас сборная России сильна в первую очередь командным духом. Есть Головин, который выделяется своей игрой. Он заслужил повышенное внимание к себе», — заявил Кержаков RT.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сравнила статистику выступлений за сборную Фёдора Смолова и Мохаммеда Салаха.