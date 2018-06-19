ФИФА сравнила статистику выступлений за сборную Смолова и Салаха

Международная федерация футбола (ФИФА) провела сравнение выступлений за национальные команды нападающих сборных России и Египта Фёдора Смолова и Мохаммеда Салаха.

Статистические выкладки ФИФА проводит на своей официальной странице в Twitter.

На счету Смолова 12 голов за сборную в 33 матчах. Салах отметился 35 забитыми мячами в 56 встречах.

Ранее сообщалось, что Салах выйдет в стартовом составе сборной Египта в матче с Россией на ЧМ-2018.