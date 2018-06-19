Болельщики из Бразилии и Швейцарии посетили Крым

Болельщики из Бразилии и Швейцарии, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, посетили Симферополь. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Группа швейцарских болельщиков летела из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе и несколько часов гуляла по крымской столице», — заявили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

Этим же рейсом в столицу Крыма прилетели бразильские болельщики.

Матч между сборными Швейцарии и Бразилии прошёл в Ростове-на-Дону 17 июня. Команды сыграли вничью — 1:1.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде ожидают 2 тыс. футбольных болельщиков из Испании.