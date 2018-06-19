Эксперт прокомментировал победу сборной Англии в матче с Тунисом на ЧМ-2018

Главный тренер латвийского футбольного клуба «Елгава», бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Равиль Сабитов в беседе с НСН прокомментировал победу сборной Англии над командой Туниса в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам эксперта, в начале игры англичане имели большое количество голевых моментов и могли забить к десятой минуте уже четыре мяча.

«Всё-таки Англии удалось забить гол. На мой взгляд, ошибка англичан состояла в том, что после этого они сразу сбавили обороты и начали играть на удержание счёта, тем самым отдав инициативу Тунису», — отметил Сабитов.

Он добавил, что за это англичане получили гол в свои ворота — пенальти Туниса, и матч мог так и завершиться.

Как полагает эксперт, игра была ничейной, хотя Англия и считалась фаворитом.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Англии Гарри Кейн был признан лучшим игроком матча.