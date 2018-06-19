В Нижнем Новгороде объяснили закрытие моста перед матчем между Швецией и Южной Кореей на ЧМ-2018 по футболу

В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода прокомментировали закрытие Канавинского моста перед встречей сборных Швеции и Южной Кореи на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«В целях обеспечения безопасности гостей и жителей Нижнего Новгорода как автомобильное, так и пешеходное движение по Канавинскому мосту было временно ограничено. Болельщикам были предложены альтернативные маршруты движения, а также организованы специальные шаттлы. Начиная с 12:00 с сокращённым интервалом работало метро», — приводит заявление центра «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Швеции не смогли попасть на матч ЧМ-2018 с Южной Кореей.