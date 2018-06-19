Футболист сборной Германии Боатенг отметил прекрасную организацию базы ЧМ-2018 в Ватутинках

Защитник сборной Германии по футболу Жером Боатенг поделился впечатлениями от пребывания в России на чемпионате мира.

Немецкая национальная команда проживает в оздоровительном комплексе «Ватутинки» и тренируется на поле спортивной базы ЦСКА.

«Там всё прекрасно организовано, так что мы чувствуем себя хорошо. В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами», — цитирует Боатенга «Газета.Ru».

Футболист выразил сожаление, что его команда потерпела поражение в первом матче со сборной Мексики, однако отметил, что уже ждёт следующей встречи группового этапа со Швецией.

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила об инциденте на борту самолёта, произошедшем по пути в Ростов-на-Дону.