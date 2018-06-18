Гранквист рассказал, как поражение Германии повлияло на ситуацию в группе F на ЧМ-2018

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал, как поражение Германии от Мексики повлияло на ситуацию в группе F на чемпионате мира 2018 года в России.

«Мы видели, что Мексика обыграла Германию, и теперь ситуация в группе осложнилась. Но мы готовы», — цитирует Гранквиста РИА Новости.

Он также сказал, что в матче с Южной Кореей шведы провалили стартовые десять минут, однако потом могли одержать победу с более крупным счётом, чем 1:0. Единственный мяч в матче забил Гранквист с пенальти, который был назначен с помощью системы видеоповторов (VAR).

«Система VAR пока недолго работает… Я спокойно себя чувствовал и в момент удара тоже. Бил туда, куда, как был уверен, вратарь не долетел бы», — заявил Гранквист.

Ранее сообщалось, что Гранквист стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея.