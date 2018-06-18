Экс-футболист ЦСКА прокомментировал неудачи фаворитов на ЧМ-2018

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал неудачи фаворитов на чемпионате мира по футболу 2018 года.

По словам эксперта, у Германии идёт частичная смена состава, также большую роль в игре возложили на Месута Озила, который уже не тот, каким его привыкли видеть.

«У Франции, Бразилии и Аргентины, думаю, всё встанет на свои места. Они выйдут из группы— это понятно, да и дальше у них всё будет нормально», — считает Пономарёв.

Он добавил, что пока фавориты присматриваются, находятся на нервах, им нужно «просто оклематься».

Ранее советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил перспективы сборной Германии, проигравшей команде Мексики в своём первом матче на ЧМ-2018.