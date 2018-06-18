Экс-защитник сборной СССР назвал игру с Египтом самым важным матчем в группе для России

Экс-защитник сборной СССР Олег Кузнецов заявил телеканалу «Звезда», что самой важной игрой для России на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года будет матч с Египтом.

«Три игры в группе — все важны, но завтрашняя, против Египта, для России, наверное, самая важная», — сказал он.

По словам эксперта, у россиян есть опыт, они провели много встреч на уровне национального чемпионата, Лиги Европы и Лиги чемпионов, так что проблем после крупной победы над Саудовской Аравией возникнуть не должно.

Ранее советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил перспективы сборной Германии, проигравшей команде Мексики в своём первом матче на ЧМ-2018.