Моуринью: студия RT — лучшая, какая только может быть у телеканала

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью дал оценку студии RT, в которой он анализировал матчи чемпионата мира по футболу в России.

«В Москве прекрасная атмосфера, здесь тысячи людей из разных стран, прекрасная погода. Студия RT — это лучшая студия, которая только может быть у любого телеканала», — заявил Моуринью.

Ранее специалист поделился мнением о первом тайме матча ЧМ Швеция — Южная Корея.