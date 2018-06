Баллак считает, что у нынешней сборной Германии нет голода до побед

Well deserved⁠ ⁠ @miseleccionmxEN

⚽️⚽️⚽️

The balance in the team is not right!! @DFB_Team_EN

No team spirit, hunger or enough Desire!#Löw ist gefordert !!!!!#WorldCup18#worldcup#DieMannschaft⁠ ⁠ #ZSMMN#GERMEX#WorldCupRussia2018