Баллак считает, что у нынешней сборной Германии нет голода до побед

Экс-капитан сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал поражение немецкой команды от сборной Мексики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Заслуженная победа Мексики. В сборной Германии нет нужного баланса. Никакого командного духа и голода до побед», — написал Баллак в своём Twitter.

Сборная Мексики обыграла Германию со счётом 1:0.

Ранее Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах сборной Германии на ЧМ-2018 по футболу после поражения от Мексики.