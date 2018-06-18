Опрос: матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 55% россиян

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в котором российская сборная победила команду Саудовской Аравии, посмотрели 55% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что первую игру турнира посмотрели 72% респондентов в группе старше 60 лет и 57% молодых людей от 18 до 24 лет.

Исследование показало, что церемонию открытия ЧМ-2018 полностью или частично посмотрели 40% опрошенных, 27% из которых отметили её красочность и зрелищность, 12% больше всего запомнилась речь президента России Владимира Путина. Ещё 8% назвали в числе наиболее запомнившихся моментов выступление Робби Уильямса.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после победы над Саудовской Аравией.