Цубер: было бы классно встретиться с Россией в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер, который стал автором гола в ворота национальной команды Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира, вспомнил времена в московском ЦСКА.

«Очень рад вернуться в Россию, мне здесь было хорошо, вспоминаю те времена в ЦСКА с радостью. Круто, что забил!», — приводит слова Цубера «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не считает себя героем прошедшей встречи.

«Было бы классно встретиться с Россией в плей-офф! Когда это может быть, в четвертьфинале? Далековато. Поэтому будем идти от игры к игре, о плей-офф подумаем потом», — добавил Цубер.

Швейцарец выступал за ЦСКА с 2013 по 2014 год.

Ранее Моуринью поделился мнением о матче между сборными Бразилии и Швейцарии на ЧМ-2018 по футболу.