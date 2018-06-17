Источник: «Зенит» близок к подписанию контракта с футболистом «Фиорентины» Баделем

Известный телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о том, что полузащитник «Фиорентины» близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» максимально близок к подписанию контракта с Баделем. В последние дни спортивный директор клуба Оресте Чинквини находится в Италии и ведёт переговоры по поводу Баделя», — сказал Арустамян в эфире программы «Секретные материалы».

По словам комментатора, «Зенит» подпишет с Баделем контракт на четыре года с зарплатой €3,5 млн.

«Трансфер бесплатный, и это развязывает руки «Зениту» для того, чтобы клуб мог вознаградить агентов и игрока», — добавил Арустамян.

Ранее сообщалось, что Иванович стал рекордсменом по числу игр за сборную Сербии по футболу.