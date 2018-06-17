Сёмин считает, что в РФПЛ необходимо как можно скорее внедрить VAR

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) необходимо как можно быстрее ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я всё время говорил, что видеоповторы нужны. Тем более в нашем чемпионате. И внедрять их нужно как можно быстрее. Тогда будет объективность результата, помощь судьям, которые не всегда в состоянии определить и среагировать на определённые ситуации», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По его мнению, матчи третьего игрового дня чемпионата мира по футболу 2018 года показали, что внедрение VAR было правильным решением.

«Поэтому нам нужно быстрее сделать это в нашем чемпионате», — добавил специалист.

Ранее глава судейского комитета РФС высказался о работе арбитров на ЧМ-2018.